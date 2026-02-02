 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems renforce sa présence dans l'Utah avec l'ouverture d'un nouveau site
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:22

Le groupe britannique poursuit ses investissements aux États-Unis afin de soutenir des missions clés de sécurité nationale et d'attirer des talents locaux.

BAE Systems annonce l'ouverture d'un nouveau bureau dans l'Utah, au nord de Salt Lake City, marquant l'extension de son implantation dans l'État. Le site servira de pôle pour les activités de maintien en condition opérationnelle et de modernisation des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), avec des équipes dédiées à l'ingénierie, à la transformation numérique et aux opérations de mission.

Cette expansion illustre l'engagement de long terme du groupe en faveur de l'écosystème local d'innovation et du soutien aux missions stratégiques de sécurité nationale menées dans l'Utah. Jenn Galloway, directrice du contrat Integration Support chez BAE Systems, souligne que cette présence renforcée permettra "d'améliorer la fourniture de capacités et de garantir la préparation des États-Unis en matière de dissuasion stratégique".

BAE Systems rappelle par ailleurs avoir été distingué pour la 8? année consécutive parmi les meilleurs employeurs de l'Utah par The Salt Lake Tribune. L'inauguration officielle du site a eu lieu le 28 janvier 2026 lors d'une cérémonie rassemblant responsables locaux et partenaires communautaires.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 924,000 GBX LSE -2,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Crédit photo: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
    Pourquoi le choix de Donald Trump pour la présidence de la Fed fait-il chuter l’or et l’argent ?
    information fournie par The Conversation 02.02.2026 12:30 

    Alors que Donald Trump multiplie les attaques contre la Fed, le choix de Kevin Warsh peut être lu comme un signal paradoxal envoyé aux marchés : préserver, malgré tout, la crédibilité de la politique monétaire américaine dans un monde en recomposition. Après des ... Lire la suite

  • La mine à ciel ouvert de Tiébaghi - SLN, Nouvelle-Calédonie (Crédit: / Eramet)
    Eramet chute après avoir mis fin au mandat de son DG (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.02.2026 12:29 

    (Actualisé avec réaction de Bercy, commentaires d'Oddo BHF, cours à jour, détails et contexte) Eramet ERMT.PA chute nettement en Bourse en lundi, le groupe ayant surpris les investisseurs en annonçant la veille mettre un terme au mandat de son directeur général, ... Lire la suite

  • Vue générale du bâtiment du Reichstag à Berlin
    Cinq arrestations en Allemagne pour des exportations vers la Russie
    information fournie par Reuters 02.02.2026 12:24 

    Le parquet fédéral allemand a annoncé lundi l'arrestation de cinq personnes ‍accusées d'avoir mis en place un réseau d'exportation de matériel au profit d'entreprises russes du secteur de ‌la défense, en violation des sanctions imposées par l'Union européenne à ... Lire la suite

  • VICAT : L'indécision domine
    VICAT : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.02.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank