BAE Systems renforce sa présence dans l'Utah avec l'ouverture d'un nouveau site
BAE Systems annonce l'ouverture d'un nouveau bureau dans l'Utah, au nord de Salt Lake City, marquant l'extension de son implantation dans l'État. Le site servira de pôle pour les activités de maintien en condition opérationnelle et de modernisation des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), avec des équipes dédiées à l'ingénierie, à la transformation numérique et aux opérations de mission.
Cette expansion illustre l'engagement de long terme du groupe en faveur de l'écosystème local d'innovation et du soutien aux missions stratégiques de sécurité nationale menées dans l'Utah. Jenn Galloway, directrice du contrat Integration Support chez BAE Systems, souligne que cette présence renforcée permettra "d'améliorer la fourniture de capacités et de garantir la préparation des États-Unis en matière de dissuasion stratégique".
BAE Systems rappelle par ailleurs avoir été distingué pour la 8? année consécutive parmi les meilleurs employeurs de l'Utah par The Salt Lake Tribune. L'inauguration officielle du site a eu lieu le 28 janvier 2026 lors d'une cérémonie rassemblant responsables locaux et partenaires communautaires.
Valeurs associées
|1 924,000 GBX
|LSE
|-2,53%
