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BAE Systems remporte un contrat d'armement naval en Suède
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 11:29

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Le groupe britannique de défense a obtenu un contrat auprès de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) portant sur la fourniture de quatre systèmes d'artillerie navale Bofors 57Mk3 et de munitions Bofors 57 mm 3P.

Pour rappel, le Bofors 57Mk3 est un canon naval polyvalent conçu pour les missions de défense antiaérienne, de lutte contre les cibles de surface et d'appui-feu naval.

Associé aux munitions programmables 3P de 57 mm, ce système permet de neutraliser différents types de menaces, notamment les drones, les avions, les missiles et les cibles de surface.

Vers 11h30, le titre reculait de 0,5% à Londres, autour des 1 938 pence.

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