BAE Systems poursuit sa hausse, Bernstein confirme son conseil

Le titre BAE Systems gagne 1% ce matin et signe une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année. Le groupe britannique devrait d'ailleurs figurer parmi les principaux bénéficiaires de la hausse attendue du budget américain de la défense en 2027, estime-t-on chez Bernstein.

Bernstein confirme son conseil "performance du marché" sur le titre BAE Systems, avec un objectif de cours inchangé à 2 050 GBp.

Avec son exposition marquée au marché états-unien, BAE devrait profiter des nouvelles priorités budgétaires de la Maison-Blanche, avec notamment des activités dans l'espace renforcées par l'acquisition de Ball Aerospace, sans oublier la réparation navale et le réapprovisionnement des stocks militaires.

Selon Bernstein, la hausse du budget américain offre plusieurs années de visibilité sur la croissance du groupe, tandis que l'expansion des capacités de production et le positionnement sur les segments les plus porteurs constituent les principaux moteurs de développement.