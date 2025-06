BAE Systems: ouvre un centre d'ingénierie à Coventry information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que l'ouverture officielle de son nouveau centre d'ingénierie numérique à Coventry créera 150 emplois, dont 50 immédiatement, dans la région des Midlands de l'Ouest.



Le site soutiendra la construction des sous-marins britanniques de classe Astute, Dreadnought et SSN-AUKUS, ainsi que l'entretien des navires en service.



Cette nouvelle implantation vise à mobiliser les compétences locales issues de secteurs variés tels que la finance, l'automobile, les ventes et les anciens militaires. Elle collaborera avec l'organisation MTC, spécialisée en fabrication avancée.



Selon Steve Timms, directeur général de la division Submarines de BAE Systems, ce hub traduit l'ambition d'élargir les capacités industrielles sous-marines du Royaume-Uni à l'échelle nationale.





