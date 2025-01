BAE Systems: nouvelle vice-présidente des communications information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la nomination de Hope Damphousse en tant que vice-présidente senior des Communications, à compter de ce 24 janvier.



Hope Damphousse rejoindra l'équipe de direction de l'entreprise, sous la direction du président et directeur général Tom Arseneault, et sera en charge de toutes les activités de communication de l'entreprise, y compris la communication interne et exécutive, les relations avec les médias, le marketing et les investissements communautaires.



Hope Damphousse a rejoint BAE Systems en 2008 dans le secteur Space & Mission Systems (anciennement Ball Aerospace) et occupait dernièrement le poste de vice-présidente des Opérations Stratégiques. Elle y gérait notamment la communication, les politiques publiques, les relations gouvernementales et la planification stratégique du secteur.





