BAE Systems: investit 220 M£ dans son site de Rochester

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce un investissement de 220 millions de livres pour moderniser son site de Rochester, dans le Kent, dédié à ses activités en systèmes électroniques au Royaume-Uni.



Ce projet comprend la création d'une nouvelle usine de pointe de plus de 32 000 m² et vise à optimiser l'environnement de travail en intégrant espaces de fabrication, ingénierie et bureaux.



Les améliorations incluent des rénovations des bureaux et des infrastructures de stationnement, ainsi qu'une gestion accrue de l'efficacité énergétique.



Cette expansion devrait permettre la création de 300 emplois d'ici cinq ans.







