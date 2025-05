BAE Systems: inauguration de le frégate HMS Glasgow information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - BAE Systems rapporte que le HMS Glasgow, la première des huit frégates de type 26 en construction par BAE Systems pour la Royal Navy, a été officiellement nommée par Son Altesse Royale la Princesse de Galles (c'est-à-dire Kate Middleton) lors d'une cérémonie à Glasgow, ville dont le navire porte le nom.



Simon Lister, directeur général de BAE Systems Naval Ships, a souligné l'importance de cet événement dans le programme Type 26, qui vise à renforcer la flotte britannique avec des navires de guerre modernes.



D'une capacité de 6 900 tonnes pour 149 mètres de long, les frégates Type 26 formeront l'épine dorsale des opérations de surface de la Royal Navy.



Les travaux avancent également sur les autres navires de la série, avec une mise en service prévue entre 2028 et 2035.





