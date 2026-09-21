BAE Systems franchit une étape clé du programme spatial MEO Epoch 2

Le groupe de défense britannique va pouvoir passer à la prochaine phase de production de ce programme destiné à renforcer les capacités américaines de détection et de suivi des missiles.

BAE Systems annonce avoir achevé la revue critique de conception (CDR) du programme MEO Epoch 2, d'un montant de 1,2 milliard de dollars, pour le Space Systems Command de l'US Space Force (USSF). Cette étape confirme que la conception répond aux exigences opérationnelles, de performance et de sécurité.

Le programme doit assurer depuis l'espace la détection et le suivi de missiles balistiques et de menaces avancées, notamment les véhicules planeurs hypersoniques.

En tant que maître d'oeuvre, BAE Systems concevra et construira 10 satellites et développera le système au sol chargé de gérer la constellation, notamment ses fonctions de gestion de mission, de commandement et de contrôle.

La revue a été achevée dans les délais, 14 mois seulement après l'attribution du programme au groupe, notamment grâce à des approvisionnements anticipés pour les composants nécessitant de longs délais de livraison.

Le titre BAE Systems progresse de 0,6% en fin de journée à Londres et signe une progression de près de 20% depuis le début de l'année.