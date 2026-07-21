BAE Systems dévoile BlackThorn, sa nouvelle génération d'ogives modulaires

Le groupe britannique présente une solution destinée à équiper missiles, drones et systèmes autonomes, avec une première intégration dans un intercepteur de Frankenburg Technologies.

BAE Systems annonce le lancement de BlackThorn, une nouvelle famille de d'ogives modulaires conçues pour les plateformes autonomes, les drones à usage unique, les systèmes anti-drones, les missiles et les véhicules terrestres sans équipage. La solution est pensée pour pouvoir être intégrée facilement à différents systèmes et produite rapidement, à grande échelle et à faible coût.

Pour rappel, une ogive est la charge militaire d'un missile, d'un drone ou d'une autre munition, responsable de l'effet produit sur la cible, qu'il s'agisse d'une explosion, d'une fragmentation ou d'un effet anti-blindage.

Le groupe précise que BlackThorn a été retenue pour équiper le missile de défense aérienne courte portée Mark I de Frankenburg Technologies, dans le cadre de l'accord de collaboration signé plus tôt cette année.

Déclinée en versions 40 mm, 70 mm et 120 mm, la gamme repose sur une architecture modulaire permettant d'adapter les effets recherchés selon la mission, qu'il s'agisse d'une onde de souffle, de fragmentation ou d'un effet anti-blindage. BAE Systems indique avoir accéléré son développement grâce à la modélisation, à la simulation et à l'ingénierie numérique, avant une phase de validation par des essais.