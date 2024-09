Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: contrat de 60 M£ avec la Royal Navy information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le ministère de la Défense lui a attribué un contrat de 60 millions de livres afin de moderniser la torpille légère autonome 'Sting Ray' de la Royal Navy.



Le projet, étalé sur quatre ans, comprendra la conception de prototypes et des essais en mer, avec des technologies améliorées pour répondre aux menaces émergentes.



Scott Jamieson, directeur général des services maritimes de BAE Systems, a déclaré que ce contrat était ' essentiel pour les plans de défense sous-marine du Royaume-Uni '.







