BAE Systems: contrat de 212M$ pour moderniser l'USS GreenBay information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir obtenu un contrat de 212 millions de dollars de la U.S. Navy pour moderniser le navire amphibie USS Green Bay (LPD 20).



Ce contrat inclut des travaux de maintenance, la réparation des ballasts, la préservation du pont amphibie et la rénovation des espaces de vie, effectués dans son chantier naval de San Diego.



Les travaux commenceront en février 2025.



Selon Eric Icke, vice-président de BAE Systems San Diego Ship Repair, cette modernisation permettra au navire de continuer à remplir ses missions navales pendant de nombreuses années.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 222,75 GBX LSE +0,85%