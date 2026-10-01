 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BAE Systems : contrat de 16 MUSD aux USA et succès dans l'antidrone en Ecosse
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 16:31

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe britannique renforce ses activités dans la navigation militaire et la lutte contre les drones avec deux annonces aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Sur les coups de 16h30, le titre reculait toutefois de 0,8% à Londres, au sein d'un Footsie en contraction de 1,6%.

BAE Systems rapporte avoir obtenu un contrat de 16 millions de dollars auprès de Collins Aerospace (filiale de RTX) pour concevoir et développer une solution GPS M-Code destinée au système d'approche et d'atterrissage de précision conjoint (JPALS) de l'US Navy. Le groupe fournira son récepteur numérique anti-brouillage DIGAR-500M afin de renforcer la résistance du système au brouillage et à l'usurpation de signal lors des appontages de précision.

Parallèlement, le groupe a achevé des essais en Ecosse en conditions réelles de BATS, son système de lutte contre les drones. Menés pendant deux semaines, les tests ont validé l'ensemble de la chaîne "détection, décision, action", notamment l'intégration de plusieurs capteurs, de moyens de guerre électronique et d'un système d'armes au sein d'une architecture unique de commandement et de contrôle.

Après ces essais, BAE Systems poursuit le développement de BATS en vue de son déploiement opérationnel et prévoit d'étendre ses capacités de détection, de contre-mesures et de renseignement sur les menaces.

Valeurs associées

RTX
184,440 USD NYSE -0,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,9 -0,10%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank