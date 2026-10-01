BAE Systems : contrat de 16 MUSD aux USA et succès dans l'antidrone en Ecosse

Le groupe britannique renforce ses activités dans la navigation militaire et la lutte contre les drones avec deux annonces aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Sur les coups de 16h30, le titre reculait toutefois de 0,8% à Londres, au sein d'un Footsie en contraction de 1,6%.

BAE Systems rapporte avoir obtenu un contrat de 16 millions de dollars auprès de Collins Aerospace (filiale de RTX) pour concevoir et développer une solution GPS M-Code destinée au système d'approche et d'atterrissage de précision conjoint (JPALS) de l'US Navy. Le groupe fournira son récepteur numérique anti-brouillage DIGAR-500M afin de renforcer la résistance du système au brouillage et à l'usurpation de signal lors des appontages de précision.

Parallèlement, le groupe a achevé des essais en Ecosse en conditions réelles de BATS, son système de lutte contre les drones. Menés pendant deux semaines, les tests ont validé l'ensemble de la chaîne "détection, décision, action", notamment l'intégration de plusieurs capteurs, de moyens de guerre électronique et d'un système d'armes au sein d'une architecture unique de commandement et de contrôle.

Après ces essais, BAE Systems poursuit le développement de BATS en vue de son déploiement opérationnel et prévoit d'étendre ses capacités de détection, de contre-mesures et de renseignement sur les menaces.