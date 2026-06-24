BAE Systems construira les satellites d'imagerie de nouvelle génération de Vantor

Le groupe britannique fournira les plateformes satellitaires du programme Vantage, destiné aux besoins de défense et de renseignement.

BAE Systems annonce avoir conclu un accord avec Vantor pour construire les plateformes satellitaires d'imagerie à haute résolution de la future constellation Vantage, composée de satellites d'observation de la Terre de classe 20 cm destinés aux programmes de défense et de renseignement.

Le groupe sera chargé de la fabrication des satellites à partir de sa gamme de plateformes Evolve, ainsi que de l'intégration et des essais du programme.

Les satellites Vantage sont conçus pour fournir des images commerciales à très haute résolution et intégreront des technologies visant à accroître les capacités de collecte de données, réduire la latence et fournir des renseignements critiques depuis l'espace.

BAE Systems et Vantor collaborent déjà sur plusieurs programmes de renseignement satellitaire, notamment les satellites QuickBird et WorldView. Les deux entreprises indiquent également poursuivre leurs travaux sur de futures coopérations dans la conception et la production de constellations satellitaires.

Sur les coups de 17 heures, le titre BAE Systems recule de 0,6% à Londres, ce qui ne l'empêche pas de signer une progression de l'ordre de 5,5% depuis le début de l'année.