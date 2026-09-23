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BAE Systems confie un contrat à CBG Systems pour les frégates Hunter
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 12:53
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Le groupe de défense s'appuie sur la PME tasmanienne pour équiper les 3 premières frégates de classe Hunter destinées à la Marine royale australienne.

BAE Systems annonce l'attribution à CBG Systems d'un contrat de 83 millions de dollars australiens (environ 51 MEUR) pour la fourniture et l'installation de systèmes d'isolation, de revêtements et de fixations sur les 3 premières frégates de classe Hunter.

CBG Systems fournira notamment des solutions d'isolation contre le feu, thermique et acoustique, nécessaires aux capacités de furtivité et d'insonorisation de ces bâtiments de lutte anti-sous-marine.

La société, qui emploie plus de 45 personnes, établira également des opérations au chantier naval d'Osborne, avec du personnel, un atelier et des bureaux. Elle avait déjà fourni des systèmes d'isolation pour les blocs prototypes du programme depuis 2023.

Ce contrat porte à plus de 140 le nombre de marchés attribués pour les 3 premières frégates Hunter, tandis que plus de 80 fournisseurs australiens participent actuellement au programme.

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