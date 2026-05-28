BAE Systems choisi par l'armée américaine pour la protection active des véhicules

Le groupe britannique va fournir des capacités de guerre électronique destinées à renforcer la protection des véhicules terrestres face aux drones et missiles antichars.

BAE Systems a annoncé avoir été retenu par l'armée américaine dans le cadre du programme de système de protection active "Soft Kill APS" destiné aux véhicules terrestres. Le contrat s'appuie sur la solution Rapid Optical Observation and Kill (ROOK), conçue pour perturber et neutraliser les menaces entrantes, notamment les drones et les missiles antichars guidés.

Le système utilise des contre-mesures électroniques pour brouiller ou tromper les systèmes de guidage ennemis avant impact, améliorant ainsi la survivabilité des équipages tout en préservant les capacités des systèmes de défense cinétiques.

"Les technologies soft-kill constituent un élément complémentaire essentiel d'une défense multicouche", a déclaré Dave Gillespie, directeur des solutions optiques et contre-mesures chez BAE Systems. Il a ajouté que ROOK offre une défense "rentable et durable" avec une capacité de brouillage continue.

Le programme prévoit également le développement des systèmes de contre-mesures Stormcrow et TERRA RAVEN, ainsi que la livraison de prototypes pour intégration et essais sur véhicules.