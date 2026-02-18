BAE Systems: carnet de commandes record, porté par la demande militaire

( AFP / LINDSEY PARNABY )

Le groupe de défense britannique BAE Systems a annoncé mercredi un carnet de commandes record, porté par la hausse des dépenses militaires dans le monde, qui a également propulsé son chiffre d'affaires et ses bénéfices annuels.

Les commandes en attente s'élèvent à 83,6 milliards de livres, en hausse de plus de 7% par rapport à l'an dernier - déjà une année record - dont 36,8 milliards enregistrés cette année.

Le bénéfice net est lui en hausse de plus de 5%, à un peu plus de 2 milliards de livres, tandis que le chiffre d'affaires progresse de 8% à 28,3 milliards.

"Nos résultats témoignent d'une nouvelle année de solide performance opérationnelle et financière", se félicite le directeur général du groupe, Charles Woodburn, dans le communiqué.

"Dans une nouvelle ère de dépenses de défense, portée par l'escalade des défis sécuritaires, nous sommes bien positionnés pour fournir à la fois les systèmes conventionnels avancés et les technologies de rupture nécessaires pour protéger les nations que nous servons", assure-t-il.

Sous pression du président américain Donald Trump et face à la menace russe, les pays de l'Otan se sont engagés en juin dernier à investir 5% de leur PIB en faveur de la défense et de la sécurité à l'horizon 2035.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui vise une augmentation des dépenses de défense à 3% du PIB d'ici 2034, a indiqué lundi qu'il fallait "aller plus vite".

BAE Systems a notamment enregistré l'an passé une commande en Turquie pour 20 avions Eurofighter Typhoon, à hauteur de 4,6 milliards de livres pour l'entreprise, mais aussi un contrat de 10 milliards de livres avec la Norvège pour des frégates.

Le groupe est le partenaire industriel britannique du futur avion de combat pour le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, attendu en 2035, baptisé GCAP (Global Combat Air Programme), qui sera amené à remplacer les F-2 japonais et les Eurofighter italiens et britanniques.

"BAE Systems continue de surperformer, toutes les divisions contribuant à la croissance du chiffre d'affaires et les bénéfices dépassant les attentes", relève Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe provient des Etats-Unis, dont les dépenses militaires "surpassent celles de n'importe quel autre pays au monde", souligne-t-il. "Une forte exposition à ce marché s'avère donc très bénéfique".

Le titre gagnait plus de 3% à la Bourse de Londres peu après l'ouverture.