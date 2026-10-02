BAE Systems, candidat au rachat de Robin Radar Systems ?

(Zonebourse.com) - L'industriel britannique serait intéressé par le rachat de la société néerlandaise, une opération qui lui permettrait de se renforcer dans la lutte anti-drone. Si la somme de 2 milliards d'euros est évoquée, BAE Systems n'est pas le seul candidat en lice...
Qui va mettre la main sur Robin Radar Systems, spécialiste des radars de lutte anti-drone, dont la maison mère, Parcom, prépare la vente d'ici à la fin de l'année ? Selon Reuters, BAE Systems, CVC, Blackstone, Advent et EQT font partie des candidats.
"La logique stratégique est claire : l'opération renforcerait la présence de BAE dans la détection et la lutte contre les drones, un marché où la demande européenne accélère. La principale question concerne toutefois la valorisation, les rares actifs spécialisés dans l'anti-drone se négociant actuellement à des prix élevés", note Saïma Hussain, analyste chez AlphaValue.
Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier pour Jefferies s'interroge aussi quant aux finances de Robin Radar Systems, dont les données sont rares, hormis un CA de 50 millions d'euros en 2024. "La question des multiples de valorisation pourrait donc se poser, à un moment où les groupes de défense cotés sont sous pression et où les opérations de fusions-acquisitions entrent en concurrence avec les possibilités de rachats d'actions", indique-t-elle.
Vers 10h15, BAE Systems progressait de près de 1% à la Bourse de Londres.
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