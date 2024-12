BAE Systems: avancée 'majeure' dans le programme AUKUS information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que les gouvernements australien et britannique ont pu bénéficier d'une avancée majeure dans le cadre de la livraison de la flotte de sous-marins SSN AUKUS, à propulsion nucléaire et armés de manière conventionnelle, pour la Marine royale australienne.



En effet, l'Australian Submarine Agency (ASA), BAE Systems et ASC Pty Ltd (Australian Submarine Corporation) ont signé un 'Tasking Statement', soit un accord qui encadre le développement de la stratégie de construction, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la formation des futurs travailleurs.



Ce programme créera des milliers d'emplois qualifiés et assurera la construction d'une flotte souveraine en Australie.



Les travaux incluent la définition du calendrier de livraison, la conception des infrastructures à Osborne (Adélaïde), et le transfert d'informations entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie.









Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 175,75 GBX LSE -1,78%