Baby Yoda redonne un nouveau souffle aux films « Star Wars » avec un box-office mondial de 165 millions de dollars dès sa sortie

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* « The Mandalorian and Grogu » devrait rapporter 102 millions de dollars lors de son lancement aux États-Unis et au Canada, selon Disney

* Il s'agit du plus faible démarrage national pour un film « Star Wars » sous l'égide de Disney

* Un budget de production réduit signifie un seuil de rentabilité plus bas

(Réécriture, ajout de commentaires d'analystes et d'autres films tout au long de l'article) par Lisa Richwine

Baby Yoda a attiré les foules dans les salles de cinéma pendant le week-end du Memorial Day aux États-Unis, mettant le film « Star Wars » « The Mandalorian and Grogu » en bonne voie pour engranger environ 165 millions de dollars à travers le monde, a déclaré dimanche le distributeur Walt Disney DIS.N . Le film s'est hissé en tête du box-office aux États-Unis et au Canada, où il devait rapporter environ 102 millions de dollars. Ce chiffre dépasserait légèrement les prévisions d' pour la période du vendredi au lundi, mais resterait le plus faible démarrage de tous les films « Star Wars » sous Disney.

La production de ce nouveau film a coûté bien moins cher que celle des autres volets de « Star Wars », ce qui abaisse le seuil de rentabilité.

« The Mandalorian and Grogu », le premier film « Star Wars » depuis sept ans, raconte l’histoire d’un chasseur de primes casqué (Pedro Pascal) et de son petit acolyte vert surnommé Baby Yoda. Le duo a fait ses débuts à la télévision dans la série en streaming Disney+ « The Mandalorian » en 2019 et a fait de Baby Yoda un phénomène de la culture pop.

La présence du personnage sur grand écran contribuera à relancer les ventes de jouets et de t-shirts Grogu, a déclaré Jeff Bock, analyste senior du box-office chez Exhibitor Relations Co. Plus de 13 millions de jouets Grogu ont été vendus au cours des deux premières années qui ont suivi le lancement de la série télévisée.

« Ce que Disney attend vraiment de ce film, c’est de stabiliser l’univers de « Star Wars ». Je pense que cela y contribue », a déclaré M. Bock à propos des chiffres du week-end d’ouverture.

Disney a suspendu la production de nouveaux films « Star Wars » après « L'Ascension de Skywalker » en 2019 afin de réévaluer sa stratégie au cinéma. Les dirigeants ont conclu qu'ils avaient sorti trop de films « Star Wars » en salles, trop rapidement.

Le film « Star Wars » de Disney ayant généré le moins de recettes, « Solo: A Star Wars Story », a rapporté 103 millions de dollars pendant le week-end du Memorial Day 2018 et a été considéré comme un échec.

Le film « Grogu » disposait toutefois d’un budget de production inférieur à celui de la plupart des autres films « Star Wars », son coût de production s’élevant à environ 165 millions de dollars au lieu des 300 millions de dollars habituels.

Le public s'est montré plus enthousiaste à l'égard de « Grogu » que les critiques. Selon le site Rotten Tomatoes, les spectateurs vérifiés ont attribué au film une note positive de 89 %, contre 62 % chez les critiques.

« Star Wars » a fait ses débuts en 1977 et est devenu l'une des franchises cinématographiques les plus rentables de tous les temps, avec plus de 10 milliards de dollars de recettes mondiales.

Disney a racheté la franchise à son créateur, George Lucas, en 2012. Le prochain film, « Star Wars: Starfighter », avec Ryan Gosling, devrait sortir en salles en mai 2027.