Babcock & Wilcox progresse grâce à une filiale qui obtient un contrat de service pour une centrale à charbon aux États-Unis

20 novembre - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises BW.N augmentent de 4,4 % à 6,9 $ avant le marché, après que sa filiale Babcock & Wilcox Construction Co (BWCC)ait obtenu un contrat de remise à neuf de 17 millions de dollars

** BW indique que le contrat porte sur le remplacement de la tuyauterie de vapeur et de réchauffage dans une centrale électrique américaine, l'achèvement étant prévu pour le printemps 2026

** Les demandes croissantes d'énergie pour les centres de données d'IA, la fabrication et la croissance industrielle font qu'il est essentiel que les services publics et les producteurs d'énergie veillent à ce que leurs parcs fonctionnent de manière fiable et efficace", déclare Mike Hidas, vice-président de BWCC

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action BW a progressé de 301,2 % depuis le début de l'année