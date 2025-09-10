Babcock & Wilcox en hausse après l'accord de Denham sur la reconversion des centrales à charbon

(Mises à jour)

10 septembre - ** Les actions de la société de technologie énergétique Babcock & Wilcox Enterprises

BW.N augmentent de 21,4 % à 2,43 $

** BW conclut un accord avec Denham Capital pour convertir des centrales au charbon aux États-Unis et en Europe afin de fournir de l'électricité à des centres de données en pleine expansion

** Partenariat pour convertir des centrales au charbon en installations au gaz naturel afin d'accélérer l'approvisionnement en électricité

** Babcock fournira l'ingénierie et la technologie, tandis que Denham gérera le financement et le développement du projet

** Les centres de données américains devraient avoir besoin de 65 gigawatts d'énergie entre 2025 et 2028

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action BW a progressé de48,1 % depuis le début de l'année