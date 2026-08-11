Baader relève sa recommandation sur Henkel à accumuler

Baader Bank a relevé sa recommandation sur le titre Henkel de "alléger" à "accumuler", citant des perspectives plus favorables à moyen et long terme pour le géant allemand des produits de grande consommation.

Dans une note de recherche, l'établissement financier indique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour 2026 à la suite de la solide performance enregistrée par le groupe au 1er semestre.

Bien que le chiffre d'affaires soit globalement ressorti conforme à ses attentes, Baader explique avoir été agréablement surpris par une marge brute légèrement supérieure aux prévisions et des dépenses inférieures aux attentes.

Les M&A en soutien

La banque germanique se dit également plus confiante quant à la résilience du pôle d'adhésifs, à la contribution des grandes marques du groupe et à l'effet lié aux acquisitions réalisées cette année.

Elle étaye aussi son opinion favorable par une révision à la hausse de ses anticipations de marge brute ainsi que par un meilleur mix d'activités (électronique, soins capillaires et nouvelles acquisitions).

Son objectif de cours de 85,4 euros fait ressortir un potentiel haussier de 16%.