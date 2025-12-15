B. Riley bondit après avoir annoncé un bénéfice pour le deuxième trimestre et déposé son rapport 10-Q en retard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la banque d'investissement B. Riley Financial RILY.O ont bondi de 12,9 % à 4,20 $ dans les échanges prolongés ** RILY annonce un bénéfice de 137,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une perte de 435,6 millions de dollars un an plus tôt

** La banque a également déposé son rapport T2 10-Q auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, ce qui a évité à l'action d'être retirée de la cote

** Le Nasdaq avait fixé au 23 décembre la date limite pour que RILY dépose son T2 10-Q, attendu depuis longtemps

** Nous sommes bien placés pour déposer le formulaire 10-Q du troisième trimestre avant la date limite du 20 janvier 2026 fixée par le Nasdaq, ce qui nous permettra d'actualiser nos rapports financiers" - Bryant Riley, président et co-chef de la direction de RILY

** À la dernière clôture, l'action RILY était en baisse de 19 % depuis le début de l'année