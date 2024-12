Azimut entre en négociations exclusives avec FSI pour sa banque fintech

Le groupe financier italien Azimut est entré en négociations exclusives avec FSI concernant son projet de création d’une « wealth fintech bank ».

Cette banque, appelée TNB, sera issue du spin-off d’environ 1.000 conseillers financiers d’Azimut et doit être dotée d’environ 20 milliards d’euros. Annoncé fin mars, le processus a débuté opérationnellement en mai 2024. L’objectif, à terme, est d’introduire en Bourse cette banque. Dans ce cadre, plusieurs banques de renom et fonds de private equity se sont manifestés avec « des propositions solides », indique Pietro Giuliani, président d’Azimut Holding. C’est finalement l’italien FSI qui a été retenu.

FSI est une société de gestion spécialisée dans le private equity , gérant 2,5 milliards d’euros. Elle a été créée en 2017 par plusieurs professionnels ayant travaillé ensemble au Fondo Strategico Italiano, où ils investissaient dans le mid-market italien.

« Une fois que les autorisations nécessaires auront été obtenues, la banque s’imposera comme un leader du marché en Italie, se distinguant avec une offre unique sur mesure pour les clients privés et les petites et moyennes entreprises », explique Paolo Martini, le directeur général d’Azimut Holding et directeur général de TNB. « En associant la solide gamme de produits du Groupe Azimut avec un ensemble innovant de solutions bancaires et de gestion de patrimoine, développées avec nos partenaires, nous créons une institution phare dans l’industrie », poursuit-il.

Laurence Marchal