Ayvens : Stéphane Marty directeur de la communication financière et des relations investisseurs

(AOF) - Ayvens annonce la nomination de Stéphane Marty en tant que directeur de la communication financière et des relations investisseurs, effective à partir du 1er août 2024. Il succède à Béatrice Lan-Shun, nommée directrice financière adjointe, en charge de la planification financière stratégique. Stéphane Marty sera rattaché à Patrick Sommelet, directeur général adjoint et directeur financier d’Ayvens.

Titulaire d'un master en finance de l'Université de Tilburg et de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Stéphane Marty était depuis 2019 directeur financier de la business unit Technologie et Opérations de la GBIS (banque de grande clientèle et solutions investisseurs) au sein de la Société générale.

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").