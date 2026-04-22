Ayvens soumet au vote attribution d’actions gratuites plafonnée à 0,4% du capital

* Actionnaires Ayvens appelés à se prononcer sur autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre à certains mandataires sociaux et salariés du groupe. * Vote prévu lors assemblée générale mixte du 13 mai 2026, au titre de la 21ème résolution. * Plafond global fixé à 0,4 % du capital au moment de l’attribution ; sous-plafond de 0,1 % du capital pour dirigeants mandataires sociaux. * Recommandation : voter pour la résolution, les commissaires aux comptes n’ayant formulé aucune réserve sur les informations et modalités présentées. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ayvens SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/69BD84F7EF3690E32A4BF08A0CBFD55AFD7D9842