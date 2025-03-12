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Ayvens signe un accord de financement avec la BEI pour élargir sa gamme de VU légers électriques
information fournie par Reuters 12/03/2025 à 10:19

Ayvens SA AYV.PA / Banque européenne d’investissement (BEI) :

* SIGNE UN NOUVEL ACCORD DE FINANCEMENT AVEC LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT POUR ÉLARGIR SA GAMME DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ÉLECTRIQUES

* LE PRÉSENT ACCORD S'INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DU PARTENARIAT FINANCIER MIS EN PLACE EN 2018 ET D'UNE DEUXIÈME OPÉRATION LANCÉE EN 2023

* IL COMPREND UN PRÊT DE 350 MILLIONS D'EUROS ACCORDÉ PAR LA BEI AINSI QU'UN CO-INVESTISSEMENT D'AYVENS, DE 350 MILLIONS D'EUROS ÉGALEMENT

* L'ACCORD PERMETTRA À AYVENS DE DÉVELOPPER PLUS AVANT SON PARC DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ÉLECTRIQUES DANS L'UNION EUROPÉENNE

Texte original tinyurl.com/9d76sv43 Pour plus de détails, cliquez sur AYV.PA

(Rédaction de Gdansk)

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