Ayvens signe un accord de financement avec la BEI pour élargir sa gamme de VU légers électriques

Ayvens SA AYV.PA / Banque européenne d’investissement (BEI) :
* SIGNE UN NOUVEL ACCORD DE FINANCEMENT AVEC LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT POUR ÉLARGIR SA GAMME DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ÉLECTRIQUES
* LE PRÉSENT ACCORD S'INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DU PARTENARIAT FINANCIER MIS EN PLACE EN 2018 ET D'UNE DEUXIÈME OPÉRATION LANCÉE EN 2023
* IL COMPREND UN PRÊT DE 350 MILLIONS D'EUROS ACCORDÉ PAR LA BEI AINSI QU'UN CO-INVESTISSEMENT D'AYVENS, DE 350 MILLIONS D'EUROS ÉGALEMENT
* L'ACCORD PERMETTRA À AYVENS DE DÉVELOPPER PLUS AVANT SON PARC DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ÉLECTRIQUES DANS L'UNION EUROPÉENNE
Texte original tinyurl.com/9d76sv43 Pour plus de détails, cliquez sur AYV.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer