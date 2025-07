Ayvens: Philippe de Rovira nommé directeur général information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - Ayvens annonce que son conseil d'administration a nommé Philippe de Rovira au poste de directeur général, suite à la recommandation de son comité de nomination, dans le cadre de son exercice de planification successorale.



Cette nomination prendra effet le 1er décembre 2025. Philippe de Rovira sera nommé par cooptation membre du conseil d'administration lors de sa prise de fonction en tant que directeur général du groupe de location de véhicules.



Tim Albertsen a informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite le 1er décembre prochain. Il continuera d'exercer les fonctions de directeur général et de membre du conseil d'administration jusqu'à cette date.



Philippe de Rovira avait rejoint le Groupe PSA en 1998. Dernièrement, il était chief operating officer (COO) chez Stellantis pour l'Asie et le Moyen-Orient/Afrique, en plus d'être responsable des services financiers et de Free2move.





