 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ayvens légèrement dans le rouge, UBS dégrade
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 13:12

Ajouter Boursorama à vos sources

Ayvens cède 0,3%, à un peu moins de 10 EUR, à contre-courant d'une tendance très légèrement positive à Paris ( 0,1% sur le CAC 40), alors qu'UBS abandonne sa recommandation positive sur le titre du groupe spécialisé dans la location longue durée et la gestion de flotte automobile.

L'établissement financier helvétique dégrade en effet sa recommandation sur le titre d'"acheter" à "conserver", avec un objectif de cours réduit de 12,90 EUR à 10,50 EUR, une nouvelle cible ne laissant qu'un potentiel de progression de 5% par rapport au dernier cours de clôture.

"La conservation d'une marge supérieure à celle de ses pairs dépend désormais de l'exécution sur les coûts", estime UBS, qui ne voit pas de catalyseur positif susceptible de provoquer une revalorisation, malgré une valorisation jugée particulièrement faible.

Valeurs associées

AYVENS (ex ALD)
10,0000 EUR Euronext Paris -0,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,84 +9,09%
Pétrole Brent
106,8 +0,03%
CAC 40
8 125,75 +0,59%
GENFIT
9,69 +8,63%
TOTALENERGIES
80,88 +1,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank