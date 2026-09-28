Ayvens légèrement dans le rouge, UBS dégrade

Ayvens cède 0,3%, à un peu moins de 10 EUR, à contre-courant d'une tendance très légèrement positive à Paris ( 0,1% sur le CAC 40), alors qu'UBS abandonne sa recommandation positive sur le titre du groupe spécialisé dans la location longue durée et la gestion de flotte automobile.

L'établissement financier helvétique dégrade en effet sa recommandation sur le titre d'"acheter" à "conserver", avec un objectif de cours réduit de 12,90 EUR à 10,50 EUR, une nouvelle cible ne laissant qu'un potentiel de progression de 5% par rapport au dernier cours de clôture.

"La conservation d'une marge supérieure à celle de ses pairs dépend désormais de l'exécution sur les coûts", estime UBS, qui ne voit pas de catalyseur positif susceptible de provoquer une revalorisation, malgré une valorisation jugée particulièrement faible.