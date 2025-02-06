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Ayvens annonce un bénéfice net de €160 mls au T4
information fournie par Reuters 06/02/2025 à 08:55

Ayvens SA AYV.PA :

* AYVENS SA - LE RATIO COÛTS/REVENUS S'EST ÉTABLI À 60,2 % AU T4

* AYVENS SA - BÉNÉFICE PAR ACTION 0,73 EUROS POUR 2024

* AYVENS SA - PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 0,37 EURO PAR ACTION

* AYVENS SA - RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) AU T4 160 MLNS D'EUROS

* AYVENS SA - SYNERGIES DE 41 MILLIONS D'EUROS AU T4

* AYVENS SA - CONTINUERA À DÉPLOYER SA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE ET FINANCIÈRE ET SE CONCENTRERA SUR 3 PRIORITÉS ESSENTIELLES EN 2025

* AYVENS SA - PRÉVOIT DE REPRENDRE LA CROISSANCE DE SA FLOTTE EN 2025

* AYVENS SA - LES MARGES DE LOCATION ET DE SERVICES (SOUS-JACENTES) À 541 POINTS DE BASE AU T4

* AYVENS SA - CONFIRME LES OBJECTIFS DU GROUPE POUR 2026

Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur AYV.PA

(Bureau de Paris)

Dividendes
Résultats d'entreprise

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AYVENS
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