Ayvens annonce un bénéfice net de €160 mls au T4

Ayvens SA AYV.PA :
* AYVENS SA - LE RATIO COÛTS/REVENUS S'EST ÉTABLI À 60,2 % AU T4
* AYVENS SA - BÉNÉFICE PAR ACTION 0,73 EUROS POUR 2024
* AYVENS SA - PROPOSITION DE DIVIDENDE DE 0,37 EURO PAR ACTION
* AYVENS SA - RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) AU T4 160 MLNS D'EUROS
* AYVENS SA - SYNERGIES DE 41 MILLIONS D'EUROS AU T4
* AYVENS SA - CONTINUERA À DÉPLOYER SA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE ET FINANCIÈRE ET SE CONCENTRERA SUR 3 PRIORITÉS ESSENTIELLES EN 2025
* AYVENS SA - PRÉVOIT DE REPRENDRE LA CROISSANCE DE SA FLOTTE EN 2025
* AYVENS SA - LES MARGES DE LOCATION ET DE SERVICES (SOUS-JACENTES) À 541 POINTS DE BASE AU T4
* AYVENS SA - CONFIRME LES OBJECTIFS DU GROUPE POUR 2026
Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur AYV.PA
(Bureau de Paris)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer