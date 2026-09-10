Ayar Labs, soutenu par des géants du secteur des semi-conducteurs, prolonge son tour de table de 150 millions de dollars

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par Stephen Nellis

Ayar Labs, une start-up de la Silicon Valley qui développe une technologie permettant de relier directement entre elles des puces d’IA à l’aide de connexions optiques, a annoncé jeudi avoir levé 150 millions de dollars supplémentaires.

Ces nouveaux fonds s’inscrivent dans le prolongement d’un tour de table de série E de 500 millions de dollars annoncé par l’entreprise en mars . Ayar, qui bénéficie du soutien des géants des puces électroniques Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et MediaTek 2454.TW , développe la technologie « co-packaged optics », qui permet de relier des puces d’IA entre elles à l’aide de câbles à fibre optique et d’éviter ainsi les problèmes de surchauffe qui surviennent lorsque ces puces sont reliées par des câbles en cuivre plus courts.

Ayar et d’autres acteurs du secteur des puces électroniques se livrent à une course effrénée pour commercialiser cette technologie optique dès 2028. Le directeur général d’Ayar, Mark Wade, a déclaré que ce financement supplémentaire avait permis à l’entreprise d’ouvrir un centre de conception de puces à Bengaluru, en Inde, et qu’il contribuerait à la mise au point de ses produits d’ici la fin de l’année prochaine.

« Nous fabriquons la puce optique, et celle-ci est intégrée dans les produits de nos clients », a expliqué M. Wade à Reuters. « Si les produits de mes clients doivent être lancés à grande échelle entre 2028 et 2029, nous devons avoir certifié l’ensemble de nos composants pour la production en série d’ici la fin de l’année 2027. »

Le fabricant taïwanais d’équipements pour centres de données cloud Wiwynn Corp 6669.TW a rejoint le cercle des investisseurs d’Ayar, portant le montant total levé par Ayar cette année à 650 millions de dollars.

Parallèlement à l’extension de son tour de table de série E, Ayar Labs a fait l’objet d’un rachat d’actions secondaires de 225 millions de dollars mené par Antero Peak Group, au sein d’Artisan Partners, auprès de ses premiers employés et investisseurs, valorisant ainsi Ayar à plus de 5 milliards de dollars. Sequoia Global Equities, ARK Invest et Greycroft ont participé à cette transaction.

« De notre point de vue, le secteur des infrastructures d’IA et des interconnexions optiques se trouve à un tournant majeur, les solutions d’extension optique étant sur le point de connaître une forte croissance d’ici la fin de la décennie », a déclaré dans un communiqué Chris Smith, gestionnaire de portefeuille fondateur d’Antero Peak Group chez Artisan Partners.