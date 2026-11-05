Axon investit 1,2 milliard de dollars supplémentaires dans le fabricant de drones Skydio et revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

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Le fabricant de TASER, Axon Enterprise

AXON.O , a annoncé jeudi qu'il allait investir 1,2 milliard de dollars supplémentaires dans le fabricant de drones Skydio et devenir son distributeur exclusif aux États-Unis et au Canada.

Cet accord met en évidence la demande croissante de drones de la part des forces de police, des services d'urgence et des organismes publics.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'action Axon a chuté d'environ 14 % à 329 dollars en séance prolongée après que la société eut revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel et manqué les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre

* Cet investissement portera la participation d’Axon dans Skydio à environ 37 %, valorisant ainsi l’entreprise de drones à 5,2 milliards de dollars avant levée de fonds

* Skydio développe des drones autonomes dotés d’intelligence artificielle utilisés par les services de sécurité publique et les clients militaires à travers les États-Unis

* L’entreprise a indiqué que les délais d’intervention prioritaires des services utilisant le programme « Drone as First Responder » (DFR) d’Axon avaient été réduits de près de 65 %, les drones arrivant avant les agents dans environ 80 % des interventions

* L'opération consiste en un mélange de liquidités et d'actions Axon, et les transactions devraient être finalisées au quatrième trimestre 2026 et au premier trimestre 2027

* Par ailleurs, Axon a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,72 dollar, manquant ainsi les prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 1,88 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

* La société a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026 à environ 30 %, invoquant « l’exclusion de trois déploiements de Federal Dedrone totalisant environ 130 millions de dollars »