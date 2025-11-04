Axon Enterprise, fabricant de pistolets à impulsion électrique, manque ses prévisions de bénéfices sur fond de problèmes tarifaires ; les actions chutent

Le fabricant de pistolets Taser Axon Enterprise AXON.O n'a pas atteint les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, sous la pression des coûts plus élevés résultant de la mise en œuvre des tarifs douaniers, ce qui a fait chuter ses actions de 20 % dans les échanges prolongés.

Au début de l'année, la société avait signalé que la guerre des tarifs douaniers pourrait perturber ses activités en entravant l'approvisionnement en composants importés pour ses produits et en limitant les exportations vers les marchés étrangers. Axon a également indiqué qu'elle pourrait envisager d'augmenter ses prix en raison des pressions exercées sur les fournisseurs par les tarifs douaniers.

La société, basée en Arizona, est l'un des principaux fournisseurs de caméras corporelles pour la police aux États-Unis et fournit des systèmes de drones aux forces de l'ordre en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Brittany Bagley, directrice financière, avait déclaré en août que l'impact des droits de douane serait plus visible au second semestre de l'année.

Sur une base ajustée, Axon a gagné 1,17 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes estimaient en moyenne 1,52 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel était de 710,6 millions de dollars, alors que l'estimation était de 703,5 millions de dollars.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2025 soit d'environ 2,74 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,65 à 2,73 milliards de dollars.

Par ailleurs, Axon a déclaré qu'elle achèterait la plateforme de communication et d'intervention d'urgence Carbyne dans le cadre d'une transaction évaluée à 625 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.