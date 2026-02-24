Axon Enterprise dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Axon Enterprise AXON.O , fabricant de pistolets à impulsion électrique, a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre, mardi, grâce à une forte demande pour ses dispositifs de sécurité et ses produits logiciels.

Les actions de la société basée en Arizona ont augmenté de 15 % dans les échanges prolongés. Plus connue pour ses technologies de maintien de l'ordre telles que les armes à énergie TASER, les caméras portées sur le corps et les systèmes de gestion des preuves numériques, Axon a bénéficié de l'augmentation des dépenses des entreprises pour la sécurité des cadres et de l'augmentation des investissements fédéraux dans l'application des lois sur l'immigration.

Les dispositifs connectés, le segment le plus important d'Axon, ont vu leur chiffre d'affaires bondir de 38 % au quatrième trimestre pour atteindre environ 454,2 millions de dollars, contre 330,2 millions de dollars un an plus tôt, signe d'une forte demande pour ses offres, notamment le TASER 10, l'Axon Body 4, les solutions de contre-drones, la formation à la réalité virtuelle et les systèmes de flotte de véhicules.

Cependant, la marge brute ajustée du segment a diminué, passant de 52,2 % à 49,3 %, pénalisée par les tarifs mondiaux et la gamme de produits.

Le segment des logiciels et des services a également enregistré une forte croissance, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 40% par rapport à l'année précédente, à 342,5 millions de dollars, grâce à de nouveaux utilisateurs et à l'adoption accrue d'offres logicielles premium par les clients existants.

Axon s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2026 augmente de 27 % à 30 % par rapport à l'année précédente.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,15 $ par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations moyennes des analystes de 1,60 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 796,7 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 755,2 millions de dollars.