Axiom renforce sa présence en Suisse

(Zonebourse.com) - La société de gestion, historiquement spécialisée dans les institutions financières européennes, annonce la nomination d'Alexandre His au poste d'international business development.

Basé à Genève, il aura pour mission d'accompagner le développement d'Axiom en Suisse, avec un accent particulier sur les tiers gérants et les family offices.

Fort de plus de dix ans d'expérience sur le marché financier suisse, Alexandre His dispose d'une connaissance approfondie des acteurs locaux ainsi que d'un solide réseau auprès des tiers gérants et des family offices.

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