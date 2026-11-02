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Axiom Alternative Investments s'implante sur le marché espagnol
information fournie par AOF 02/11/2026 à 10:51

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(Zonebourse.com) - Axiom Alternative Investments poursuit son expansion européenne avec l'ouverture d'un bureau de représentation en Espagne, après s'être implantée au Royaume-Uni, en Suisse et en Italie.

La société de gestion française, spécialisée dans la dette financière européenne, entend ainsi renforcer la distribution de ses fonds auprès des investisseurs de la péninsule ibérique.

Pour piloter ce développement, Axiom a recruté Nicolas Da Rosa, qui bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans la banque d'investissement et la gestion d'actifs.

Passé notamment par Santalucia AM, DPAM, Intesa Sanpaolo et CaixaBank, il dispose d'une solide connaissance des marchés d'Europe du Sud.

Lors de sa précédente expérience, il a notamment contribué à lever plus d'un milliard d'euros d'actifs. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la stratégie d'internationalisation d'Axiom.

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