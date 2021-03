Axiom AI reste confiant sur le secteur bancaire

(NEWSManagers.com) - Axiom AI, une société de gestion spécialisée dans la dette subordonnée financière, a affiché une belle collecte de 300 millions d' euros en 2020 pour finir l'année à 1,8 milliard d' euros d' encours. Ce sont en premier lieu les fonds de dette subordonnée dite Legacy qui ont collecté, suivis des fonds de dette subordonnée Contingent Convertible (CoCo).

Pour le cofondateur d'Axiom AI, David Benamou, l'intérêt des investisseurs pour le secteur bancaire ne se dément pas malgré la crise sanitaire de 2020 qui laissait augurer des faillites d'entreprises. Mais pour lui, les investisseurs parient sur un secteur aux " fondamentaux solides et des perspectives plus rassurantes qu' initialement anticipées" . Il rappelle ainsi que, selon l'EBA, le secteur bancaire européen affiche aujourd' hui le niveau de capital le plus élevé des 20 dernières années à 15,4% au troisième trimestre 2020. Par ailleurs, l' exercice 2020 s' est soldé par des résultats globalement supérieurs aux attentes malgré une hausse globale des provisions. " Les agences de notation considèrent que le secteur bancaire sera le plus résilient à travers cette crise, car il dispose de beaucoup de capital, un niveau de provisions correct et est globalement resté bénéficiaire. Le soutien des pouvoirs publics et les politiques monétaires destinées à soutenir l' économie leur fournissent un coussin supplémentaire " , explique David Benamou.

L'exemple de l'affaire Greensill

" Les dernier stress tests réalisés par l' EBA en 2018 sont intéressants de ce point de vue. Ils montrent que, sans soutien des pouvoirs publics à l' économie, dans un scénario macroéconomique " de courbe en U " tel que nous le voyons aujourd' hui, l' impact des faillites d' entreprises ferait baisser le capital des banques de 15,4% aujourd'hui à environ 11%. Un tel impact n' affecterait pas la capacité des grandes banques européennes à payer les coupons sur les dettes subordonnées " , rappelle le dirigeant.

Pour lui, les risques se sont déplacés du secteur bancaire vers ce qui est appelé habituellement le " shadow banking" . A ce titre, l'affaire retentissante de Greensill est un exemple concret : " Des cas comme Greensill montrent que toute la partie shadow banking est non régulée et souffre d' une absence d' exigence en capital réglementaire. Il est possible que nous voyons de nouveaux risques se matérialiser hors du secteur bancaire " , juge David Benamou.

En outre, même si Greensill agit en dehors du secteur bancaire, sa faillite a impacté une grande banque, en l'occurrence Credit Suisse. C'était là aussi au travers d'une activité encore classée " shadow banking" par les régulateurs, en l'occurrence son activité d'asset management qui s'est aventurée dans la titrisation des crédits de Greensill. En développant une activité complexe liée au crédit, loin des originateurs spécialisés de l'activité de banque de financement d'entreprise, les établissements bancaires prennent davantage de risques. Et ce phénomène n'est pas prêt de s'enrayer. Déjà, Crédit Suisse et UBS ont quitté l'indice bancaire principal des banques européennes, le Stoxx Bank 600, l'année dernière au profit d'un indice sur les services financiers diversifiés. FTSE Russell a justifié cette décision par le fait que Credit Suisse réalisait moins de 27% de ses revenus avec une activité bancaire pure. Et cela sans que Credit Suisse et UBS n'y trouvent rien à redire en termes d'image.

Le fonds suspendu va être transformé

Face à tous ces risques, Axiom AI continue de renforcer ses expertises et ses équipes qui devraient atteindre 25 personnes sous peu. Elle a par exemple accueilli une responsable du contrôle l'an dernier. Côté gestion, la société a aussi recruté Gilles Frisch fin 2019 en tant que gérant de portefeuille spécialisé dans le haut rendement (high yield) pour la gestion d'un nouveau fonds Long/Short Credit, lancé en juin dernier. Son partenaire Groupama Asset Management va également accompagner ce fonds dans son développement commercial.

Enfin, concernant la suspension du fonds Credit Opportunity qui a eu lieu au plus fort de la crise en mars 2020, David Benamou se veut rassurant. " Après la disparition brutale de la liquidité qui était assurée par les teneurs de marchés, nous avons compris que l' avenir de cette stratégie impliquait probablement sa transformation en fonds fermé daté" , explique-t-il. Lorsqu'il a été suspendu, Axiom AI a dû refuser près de 30 millions d' euros de demandes de souscriptions pour le fonds. Mais la société a alors fait le tour de ses clients investisseurs et s'oriente désormais vers le lancement d'une série de fonds fermés datés dont Axiom Credit Opportunity est le premier du genre. Sa maturité moyenne est de 3 ans avec une valeur nette des actifs de 100 millions d'euros. Le fonds s' amortit progressivement et les investisseurs toucheront du cash chaque année. En 2023 il sera donc amorti à 80% et le dernier trade devrait avoir lieu en 2026.