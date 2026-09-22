Axiom AI renforce son équipe de gestion sur la dette émergente

(Zonebourse.com) - Axiom Alternative Investments renforce son équipe dédiée à la dette émergente avec la nomination de Mathieu Quenechdu comme co-gérant du fonds Axiom Emerging Markets Corporate Bonds, aux côtés de Romain Lacoste.

Ancien d'IVO Capital Partners, il rejoint un collectif de cinq spécialistes de la gestion et de la recherche sur les marchés émergents, épaulé par l'équipe de recherche dirigée par Roland Vigne.

Cette arrivée accompagne la montée en puissance de cette expertise chez Axiom. Lancé il y a moins de deux ans et demi, le fonds a franchi cet été le cap des 350 millions d'euros d'encours. L'expérience de Mathieu Quenechdu en matière de stratégies ESG sur les marchés émergents doit également contribuer, à terme, au développement d'une offre intégrant davantage les critères extra-financiers.

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