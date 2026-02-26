 Aller au contenu principal
AXA vise un résultat opérationnel par action dans le haut de sa fourchette en 2026
26/02/2026

AXA AXAF.PA a déclaré jeudi tabler en 2026 sur une croissance de son résultat opérationnel par action situé dans le haut de la fourchette cible de son plan stratégique, après avoir enregistré une hausse de 8% sur un an l'année dernière, l'assureur français citant notamment la diminution des charges d’intérêts et l'impact des rachat d'actions.

Dans un communiqué, le groupe a déclaré s'attendre pour 2026 à une croissance du résultat opérationnel par action dans le haut de la fourchette cible fixée par son plan stratégique et comprise entre 6% à 8%.

AXA a également déclaré viser pour 2026 une hausse du ratio de solvabilité II de 17 points à la suite de la révision de solvabilité II.

Sur l'exercice 2025, le résultat opérationnel par action est ressorti à 3,86 euros, en hausse de 8% sur un an, malgré un impact défavorable de 2% des variations de change, notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro.

AXA proposera un dividende de 2,32 euros par action, en hausse de 8% par rapport à l’année 2024, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin et Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AXA
40,210 EUR Euronext Paris +0,52%
