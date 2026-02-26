 Aller au contenu principal
Casino-CA en hausse de 0,5% en données comparables au T4, croissance chez Cdiscount
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:28

Le distributeur Casino

CASP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 0,5% de son chiffre d'affaires à données comparables au quatrième trimestre, le retour à la croissance de Cdiscount ayant compensé la faiblesse des marques de proximité.

Le chiffre d'affaires sur la période est ressorti à 2,18 milliards d'euros, en baisse de 1,6% en données publiées.

La division d'e-commerce Cdiscount a renoué pour la première fois depuis le troisième trimestre 2021 avec une croissance de son chiffre d'affaires (+,3,7% en comparable au quatrième trimestre).

Les marques de proximité, regroupant Monoprix, Franprix, Casino, Spar, Vival et Naturalia, accusent pour leur part un recul de 0,2% en données comparables, "dans un environnement de marché impacté par une baisse des ventes de produits festifs de fin d’année", indique Casino.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

