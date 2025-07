AXA: vente d'AXA IM à BNP Paribas finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé la vente d'AXA Investment Managers (AXA IM) à BNP Paribas, ainsi que la vente de Select à AXA IM pour 0,3 milliard d'euros, portant ainsi la valeur totale de la transaction au montant initialement annoncé de 5,4 milliards.



AXA et BNP Paribas ont aussi conclu un partenariat de long terme, par lequel la banque fournira des services de gestion d'actifs à l'assureur. AXA gardera le contrôle total de la conception des produits, de l'allocation des actifs et des décisions de gestion actif-passif.



La transaction se traduit par une plus-value de cession d'environ 2,2 milliards d'euros et une baisse du résultat opérationnel d'environ 0,4 milliard par an. AXA lancera des rachats d'actions pour jusqu'à 3,8 milliards d'euros pour compenser la dilution des bénéfices.



La transaction et les rachats d'actions devraient avoir un impact positif d'environ +2 points sur son ratio de solvabilité II. Il est attendu que la transaction n'ait pas d'impact significatif sur les principaux objectifs financiers du plan Unlock the Future.





