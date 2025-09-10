AXA va lancer son opération d'actionnariat salarié annuelle
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 09:00
Toujours selon le calendrier indicatif, la période de fixation du prix de référence est prévue du 3 au 30 octobre, celle de souscription/rétractation du 3 au 7 novembre, et l'augmentation de capital aura lieu le 3 décembre.
Le nombre maximal d'actions pouvant être émises se monte à 58 951 965, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Deux offres ('classique' et 'garantie plus') sont proposées dans la plupart des pays.
Les salariés souscrivant à l'offre classique auront droit à un abondement avec une action AXA offerte pour chaque action souscrite, dans la limite de 20 actions, et ceux souscrivant à l'offre garantie plus, à une garantie de rendement minimum.
Valeurs associées
|40,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,38%
A lire aussi
-
(AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite
-
La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse de Paris ... Lire la suite
-
Plusieurs actions et 75 interpellations, selon la police, ont été dénombrées mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout", a-t-on appris ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer