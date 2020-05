Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa va devoir indemniser un restaurateur parisien - avocat Reuters • 22/05/2020 à 16:55









PARIS, 22 mai (Reuters) - Le tribunal de commerce de Paris a ordonné vendredi à l'assureur Axa AXAF.PA d'indemniser un restaurateur parisien à hauteur de deux mois de perte de son chiffre d'affaires du fait du confinement, une première surveillée de près par les secteurs de l'assurance et de la restauration, a-t-on appris auprès de son avocate. Stéphane Manigold, qui possède quatre restaurants à Paris, avait saisi la justice pour obtenir qu'Axa indemnise ses pertes d'exploitation. "C'est une victoire collective", a-t-il réagi. Les cafés et les restaurants ont dû fermer leurs portes le 14 mars dernier à minuit dans le cadre des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus. (Elizabeth Pineau et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -0.73%