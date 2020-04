Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Axa repousse son assemblée générale au 30 juin Reuters • 03/04/2020 à 14:41









PARIS,3 avril (Reuters) - L'assureur français Axa a annoncé vendredi qu'il repoussait au 30 juin son assemblée générale initialement prévue le 30 avril. La décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration au cours de laquelle ont été discutées les recommandations émises la veille par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), qui a préconisé de suspendre tout versement de dividende et rachat d'actions en raison de la pandémie de coronavirus. Le report de l'assemblée générale, précise Axa dans un communiqué, vise à "favoriser le dialogue avec les autorités européenne, française et étrangères du secteur de l'assurance". Le communiqué d'Axa: https://www.axa.com/fr/newsroom/communiques-de-presse/reunion-du-conseil-d-administration-concernant-l-assemblee-generale-2020-d-axa Sur Eikon: (Henri-Pierre André)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -4.58%