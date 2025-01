AXA IM Prime et Patria GMPS vont prendre une participation minoritaire dans Latour Capital

(AOF) - AXA IM Prime, via sa stratégie GP Stake, et Patria GMPS vont prendre une participation minoritaire d’environ 15 % dans Latour Capital. La plateforme d'investissements en marchés privés d'AXA IM , bénéficiant d'environ 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion, combinée à Patria GPMS, investisseur de longue date dans les fonds de Latour avec 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion, mettront en commun leurs champs d'expertises et leurs ressources pour accompagner le développement de Latour.

Ensemble, elles mettront de nombreux moyens au service de l'expansion de Latour, notamment leur vision approfondie du marché, leurs expertises et expositions multi-sectorielles en primaire, secondaire ainsi qu'en co-investissement et leurs capacités opérationnelles internationales.

Créée en 2011, Latour dispose de près de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte des grands investisseurs institutionnels et s'appuie sur une équipe de 30 professionnels, comprenant 10 partners.

Cette équipe vise à apporter de la valeur et à accompagner la croissance de nombreuses petites et moyennes entreprises dans lesquelles Latour investit depuis plus de 10 ans.