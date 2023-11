Axa IM nomme un nouveau directeur des investissements d’Architas

Axa Investment Managers vient d’annoncer la promotion de Rémi Lambert au poste de directeur des investissements d’ Architas . Il remplace Jaime Arguello, qui fait valoir ses droits à la retraite.

Dans son nouveau rôle, Rémi Lambert sera responsable d’améliorer les processus clés d’Architas et de faciliter la collaboration entre les unités opérationnelles d’Axa IM et les entités d’Axa auxquelles Architas fournit ses produits et services. Basé à Paris, il sera rattaché à Matthieu André, directeur général d’Architas.

Rémi Lambert était jusqu’ici directeur général adjoint et directeur des investissements d’Architas France (anciennement Axa Private Management), depuis la création de cette division en 2010. Cette entité offre des solutions d’investissements internes et externes en architecture ouverte aux clients institutionnels et particuliers. Il travaille chez Axa depuis 2008, où il a occupé le poste du directeur de l’ingénierie financière au sein de la division de la gestion de fortune. Auparavant, il a rejoint Société Générale Asset Management en 2000 comme directeur du marketing institutionnel des produits multi-actifs. Il a d’abord été promu au poste de gérant de cette classe d’actifs en 2003, puis nommé directeur de la gestion multi-actifs pour des clients institutionnels en 2005. Il a démarré sa carrière en 1996 comme analyste consultant chez Datastream-Primark avant de rejoindre Indocam, qui a ensuite intégré le groupe Amundi , en tant qu’analyste du risque et de l’ingénierie financière en 1998.

Axa IM comptait plus 840 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2023, dont 30,1 milliards d’euros étaient gérés par Architas en Europe et en Asie.

Tuba Raqshan