Axa IM modifie un fonds small caps pour le rendre " Tibi" compatible

(NEWSManagers.com) - Changement de stratégie d'investissement et changement de nom. Axa WF Framlington Global Small Cap fait peau neuve et devient Axa WF Framlington Next Generation. De quoi permettre à ce fonds qui cible les petites capitalisations, d'obtenir le " label" Tibi du nom du fondateur de l' initiative en faveur du financement des entreprises technologiques en France et destiné à attirer l'argent des investisseurs institutionnels. Axa IM indique en effet avoir renforcé sa philosophie d' investissement en faveur de l' innovation et de la technologie.

La gestion demeure entre les mains d'Isabelle de Gavoty, la codirectrice d'Axa IM Framlington.

" Le fonds accompagne les entreprises qui, selon nous, bénéficient d' une innovation technologique leur permettant de s' imposer comme un acteur différentiant dans leur secteur d' activité, leur offrant ainsi des perspectives de croissance à long terme. La réalisation de ce potentiel devrait les conduire graduellement au statut de leader. La pérennité de l' avantage compétitif d' une société comme son profil extra-financier (ESG) sont des facteurs déterminants des décisions d' investissement" , indique la firme dans un communiqué.

Le fonds a également obtenu les labels ISR (Investissement Socialement Responsable) et " Towards Sustainability " de Febelfin.

Il est enregistré et accessible aux investisseurs professionnels et particuliers en Allemagne, Luxembourg, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour (dans ce pays, uniquement pour une clientèle institutionnelle), Suisse et Suède.