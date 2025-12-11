Axa IM lance un ETF actif sur les obligations Euro Aggregate

(AOF) - Axa IM - Groupe BNP Paribas annonce le lancement d’Axa IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF, un nouvel ETF actif obligataire. Cet ETF offre aux investisseurs une exposition diversifiée aux marchés obligataires à travers une sélection active d’obligations d’États et d’entreprises. Ces titres, libellés en euros et principalement de qualité Investment Grade, sont compris dans l’indice Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR.

Le total de ses frais sur encours annuel s'élève à 0,25%.

Axa IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF (tickers : AEAE pour la classe de part capitalisante et AEJE pour la classe de part distribuante) est disponible en euro sur Deutsche Boerse – XETRA et Borsa Italiana.

Dès son lancement, cet ETF sera disponible pour tout type d'investisseurs en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie (pour les institutionnels uniquement jusqu'à sa cotation en Italie), au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède.

Cet ETF applique une réplication physique et est classé "article 8" selon la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).