Axa IM enclin à ajouter du risque de crédit si les spreads s'élargissaient

(AOF) - "En novembre, l'indice Euro IG Credit a délivré une performance totale de 1,65%. Nous continuons de croire au scénario d'un atterrissage en douceur, avec des indicateurs de performance d'entreprises qui devraient plafonner et des fondamentaux résistants pour les banques et les valeurs défensives", explique Boutaina Deixonne, Head of Euro IG and HY Credit chez AXA IM sur l’évolution du marché du crédit Euro.

"Même si leurs niveaux sont actuellement serrés, nous prévoyons que les spreads restent soutenus, dans une fourchette limitée, grâce à la forte demande du marché alimentée par des rendements globalement toujours solides, qui continuent à fournir une toile de fond technique positive", poursuit l'analyste.

Néanmoins, le resserrement actuel des spreads pourrait à un moment donné avoir un impact sur la demande dans les mois à venir. Par conséquent, Axa IM dit devoir "rester vigilants dans son allocation sectorielle et sa sélection d'émetteurs, en reconnaissant les défis que représente la vente d'obligations à des niveaux très serrés".

Enfin, le sentiment reste mitigé dans un contexte de ralentissement macroéconomique et de tensions géopolitiques. Le risque de droits de douane américains pourrait nuire davantage à la confiance, ce qui accentuerait la nécessité d'un soutien budgétaire pour relancer la croissance dans la plus grande économie d'Europe. "Nous serions enclins à ajouter du risque de crédit si les spreads s'élargissaient", fait savoir Boutaina Deixonne.