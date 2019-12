Axa IM conclut un partenariat avec un réseau germanophone de femmes

(NEWSManagers.com) - Axa IM va apporter en tant que sponsor une aide financière à Fondsfrauen GmbH, qui se présente comme une " initiative des femmes pour les femmes dans le secteur de la gestion d' actifs germanophone " et partager son savoir-faire en Suisse et en Allemagne. Les collaboratrices d' Axa IM pourront quant à elles bénéficier des possibilités de développement offertes par le réseau en tant que mentors, mentees ou participantes à des ateliers.

" La coopération avec Fondsfrauen est une excellente opportunité de renforcer la place des femmes dans notre entreprise et dans notre domaine d' activités en général" , commente Amélie Watelet, Chief Transformation Officer & Global Head of HR & Communications pour Axa IM. La société de gestion française est déjà très active en matière d' égalité entre les sexes: " Nous avons lancé des campagnes claires pour renforcer notre attrait auprès des femmes talentueuses, garder celles qui travaillent pour nous ou nous rejoignent et favoriser leur carrière. Mentionnons notamment des programmes de coaching et de mentorat, l' assouplissement des modalités de travail et un soutien uniforme pour les hommes et les femmes qui vont devenir parents ou qui sont jeunes parents."

Anne E. Conelly, fondatrice et managing partner de Fondsfrauen, attend beaucoup de sa coopération avec Axa IM: " Nous nous réjouissons de collaborer avec un poids lourd du secteur comme Axa IM. Notre mission, qui consiste à renforcer les femmes dans le domaine des fonds, fait ainsi un grand pas en avant" , a ainsi commenté Anne E. Conelly.

Axa IM est certifiée depuis 2018 par EDGE (Economic Dividends for Gender Equality). Le comité directeur d' Axa IM comprend maintenant 44% de femmes, et la part des femmes est de plus d' un tiers au niveau des cadres senior. " A plus long terme, nous visons une égalité entre les sexes à tous les niveaux, et nous nous y sommes engagés publiquement en signant la charte Women in Finance" , précise Amélie Watelet. Des initiatives sectorielles internationales, pour lesquelles Axa IM collabore avec des concurrents, doivent aider à atteindre cet objectif, par exemple le " Club 30%" et le projet de Axa IM Diversity - auxquels s' ajoute désormais la coopération avec Fondsfrauen. " Nous devons favoriser cette évolution des mentalités et convaincre davantage de femmes de prendre la relève dans le domaine des investissements" , souligne Amélie Watelet.

La diversité a aussi fait sa place dans les processus d' investissement d' Axa IM. En 2017, un fonds thématique correspondant a ainsi été lancé: le fonds AXA WF Framlington Women Empowerment investit dans des entreprises qui se démarquent positivement en matière de diversité. Une approche fondée sur la conviction que l' égalité des droits et la participation ciblée des femmes aux décisions entrepreneuriales conduisent à de meilleures décisions.